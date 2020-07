Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Salvati Copiii afirma ca, in urma unei cercetari facute de organizatie, a reiesit ca Romania are aproape un sfert din mamele minore din Uniunea Europeana. Totodata, mai putin de 2% din acestea beneficiaza de servicii publice de asistenta sociala. Analiza a fost facuta in perioada noiembrie…

- Rata emigratiei din Romania a crescut cu 287- in perioada 1990-2017, iar peste 27- dintre romanii cu studii superioare traiau in afara tarii in anul 2017, scrie jurnalistul Paul Cozighian, intr-un articol publicat in cotidianul francez Le Figaro, notand ca "exodul continua". Informatiile au fost preluate…

- In timpul pandemiei de COVID-19, un numar important de lucratori romani au fost transportați in diferite state membre ale Uniunii Europene pentru efectuarea unor munci sezoniere sau activitați de tip social, in baza unor acorduri bilaterale agreate intre respectivele țari și Guvernul Romaniei. Din nefericire,…

- Romania a inregistrat o creștere economica pe primul trimestru, in timp ce inflația nu mai este cea mai mare din Uniunea Europeana, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor, in Parlament.Oficialul a mai spus ca țara noastra nu mai este campioana inflației in Uniunea Europeana.”Toți romanii trebuie…

- Locurile de munca din Romania sunt cele mai periculoase din Uniunea Europeana, in contextul in care, in 2017, in țara noastra a fost inregistrata o rata standardizata de incidenta de 5,72 accidente mortale la 100.000 de lucratori, mai mult decat dublu fata de media din UE, care a fost de 2,25 accidente…