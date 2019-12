Stiri pe aceeasi tema

- Salvati planeta optand pentru mobilier ecologic! Este indemnul studentilor de la Facultatea Urbanism si Arhitectura a Universitatii Tehnice din Moldova, care si-au dat frau liber imaginatiei si au creat piese de mobilier din materiale reciclabile.

- Intr-o postare pe Facebook, Iulian Bulai (foto stanga) remarca faptul ca presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale din noiembrie, a mai venit in Moldova pe 24 ianuarie (Ziua Unirii), de 1 octombrie (deschiderea anului universitar), in campania din primavara ("ca sa promoveze…

- „Ziarul de Iasi" a apelat la istorici militari de specialitate pentru a recrea cat mai fidel momentele luptelor din 1917, de pe dealul Cosna, dintre Armata Romana ajutata de misiunea franceza si ofensiva germana care incerca sa cucereasca complet ultimele teritoriile romanesti din Moldova. Aici, la…

- Al doilea de pe lista candidaților pentru funcția de consilier municipal din partea Partidului Socialiștilor din Moldova, dupa candidatul principal pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, este cunoscutul om de afaceri, președintele DAAC Hermes, Vasilie Chirtoca, care in…

- In pragul Zilei Nationale a Vinului a fost lansat un ghid al celor mai selecte vinuri din Moldova. Publicatia contine 50 de nume, alese de la 25 de crame. Revista este la cea de-a doua editie, insa in premiera, a fost lansata in romana si in engleza.

- Cea de-a II-a ediție a Salonului Internațional de Arta Singulara ANARTE (SIAS ANARTE) a avut loc la Muzeul Unirii din Iași, in organizarea asociației culturale ANARTE in parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași și Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași. Artiști singulari…

- Departamentul de Comunicare al PSD Suceava informeaza ca in aceasta saptamana Organizația Județeana PSD Suceava a organizat doua evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice. Astfel, marți, 24 septembrie, in orașul Frasin a avut loc intalnirea reprezentanților seniorilor social-democrați…

- In seara zilei de 22 septembrie, consilierul Partidului Democrația Acasa din Caușeni, Vladimir Cernous, a fost batut de catre de catre oamenii din anturajul lui Grigore Repeșciuc, deputat al fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, in urma neimpartașirii acelorași viziuni politice.