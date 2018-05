In 2018, numarul insolventelor a crescut cu 17%, iar cel al firmelor cu activitatea suspendata cu 35%

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa sunt in Bucuresti, respectiv 572 (plus 12,82% fata aceeasi perioada din 2017) si in judetele Bihor - 192 (plus 18,52%), Iasi - 187 (plus 21,43%) si Timis - 151 (plus 32,46%). Numai in luna aprilie au intrat in insolventa 660 de firme si PFA-uri.…

- Conform datelor preliminare publicate de Buletinul Procedurilor de Insolvența (BPI) și in baza metodologiei Coface, in anul 2017 s-au deschis 8.256 de proceduri noi de insolvența, in creștere cu aproximativ 3% fața de anul anterior, cand s-au deschis 8.053 de insolvențe. Din studiu reiese ca, in ciuda…

- Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din aur care comemoreaza implinirea a 330 de ani de la tiparirea Bibliei la București. BNR a lansa in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei la București. Cu un diametru de 21 mm și o greutate…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…