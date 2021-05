În 20 de judeţe vor fi operaţionale 24 de centre de vaccinare cu serul produs de Johnson&Johnson Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu anunta, joi, ca vor fi operationale 24 de centre de vaccinare cu serul produs de Johnson&Johnson in 20 de judete. Vaccinarea se face fara programare. Alte 20 de centre vor fi deschise in spitale. „Primele 24 de centre in care se foloseste vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson (Janssen) vor fi disponibile in 20 de judete. Acesta este doar inceputul! In perioada urmatoare vor fi deschise si alte centre pentru acest vaccin, in plus fata de cabinetele medicilor de familie. Impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale cautam cele mai bune solutii,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele 24 de centre in care se va administra vaccinul anti-COVID dezvoltat de Johnson&Johnson (Janssen) vor fi disponibile in 19 judete si in Bucuresti, iar alte 20 de centre vor fi deschise in mai multe spitale din toata tara, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu.Potrivit…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.073.679de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.028.554 depacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Pana astazi, 11 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.067.887 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.017.047 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- „Incepand de maine vom avea inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare! Medicii de familie se alatura campaniei anti-covid si incep imunizarea in propriile cabinete. Le multumesc tuturor celor care au acceptat sa faca parte din echipa care se lupta in fiecare zi cu pandemia de coronavirus. Serul va ajunge…

- In Romania au fost diagnosticate 2.323 de persoane cu COVID_19 de duminica pana luni, iar 113 romani au murit. Un numar de 1.529 de persoane sunt internate in secțiile de Terapie Intensiva, in stare grava. Pana luni, in Romania au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Autoritațile au confirmat miercuri 6.136 de cazuri de infectare dupa efectuarea a 40.241 de teste. Au murit 137 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.351 de pacienți, in scadere fața de ieri.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 6.136 de cazuri de infectare cu coronavirus,…

- Listele de așteptare pentru vaccinarea anti-COVID in etapa a III-a se vor deschide succesiv luni, incepand cu ora 9.00, a anunțat duminica seara Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de imunizare. Etapa a III-a de vaccinare se adreseaza populației generale, insa de luni imunizarea se face…

- Grupul de comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 19.738 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 18.02.2021 (10:00) – 19.02.2021 (10:00) au fost raportate 79 de decese (45 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…