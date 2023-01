Intr-un interval de 2 ani, din 2020 pana in 2022, Unitatea Militara 01020 din Dej a cheltuit peste 30 milioane de euro pe rații militare de lupta, adica pachete de hrana pentru soldații care ar putea ajunge sa lupte, și pe cauciucuri. Contractul de peste 13 milioane de euro, pentru rații militare de lupta, a ajuns la o firma deținuta de un consilier local dintr-o comuna. Contractele pentru anvelope, in valoare de peste 20 milioane de euro, au ajuns la mai multe firme de profil. In 2019, aceeași unitate militara din Dej a cumparat o bucatarie mobila in valoare de un milion de euro. Contractul…