Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a se muta in Romania, Marina Gavril, doctorița ucisa in propriul cabinet stomatologic, ar fi avut o relație amoroasa cu un temut interlop din Republica Moldova. Potrivit jurnaliștilor, cei doi s-ar fi desparțit dupa ce barbatul ar fi fost inchis pentru fapte extrem de grave. Crima de la Braila.…

- Lipsa apei de irigat creeaza situatii tensionate in toata tara, avertizeaza reprezentatii Forumului Agricultorilor si Procesatorilor Profesionisti din Romania (Forumul APPR), solicitand, totodata, autoritatilor sa completeze legislatia referitoare la obiectivele de irigatii nefinalizate si pentru care…

- Farul Constanta a anuntat astazi, 17 iulie 2024, ca doi dintre cei mai promitatori jucatori ai echipei, atacantul Ionut Cojocaru si aparatorul Gabriel Danuleasa, au semnat noi contracte cu clubul de pe litoral.Ambii sunt nascuti in 2003 si de asemenea au fost crescuti si formati la Academia Gheorghe…

- In timpul furtunii puternice care a lovit mai multe județe din Romania, un incident a avut loc pe cursa Wizz Air pe ruta Hamburg-București. In timp ce avionul zbura deasupra Craiovei, aeronava a intampinat turbulențe severe care au dus la ranirea a trei stewardese. Avionul s-a intors la București, iar…

- Vineri a avut loc inaugurarea oficiala a lucrarilor de constructie a Institutului de Cercetare in Inteligența Artificiala al Universitații Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), primul de acest fel din Romania! Construcția costa in jur de 88 milioane de lei, fara TVA. Centrul fiind construit din venituri proprii…

- La Biserica Buna Vestire din Braila, un loc in care an de an se aduna mii de oameni in aceasta zi, pregatirile au inceput deja.Acolo, pelerinii primesc agheasma dintr-un izvor aflat sub unul dintre cele trei altare ale lacașului de cult.Pentru a nu se forma cozi, voluntarii au pregatit sticle cu apa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a efectuat o vizita la șantierul naval din Braila, acolo unde a ramas placut impresionat de munca oamenilor, de cat de pregatiți sunt și cu cata pasiune iși fac meseria.

- Elena Udrea cind se umflase in penele lui Traian Basescu a descins la Nana cu o coloana de autoturisme așteptata ca Facatoarea de minuni. Si ea se visa președinte, buricul pamintului și deșteapta luminata dormind pe carți citite de alții. La fel, Marcel Ciolacu, la fel de inchipuit ca Elena Udrea, doctor…