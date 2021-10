În 19 localităţi rata de infectare cu noul coronavirus a depăşit 6 la mie - În municipiul Craiova s-a depăşit 8 la mie In 19 dintre cele 111 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj rata de infectare cu noul coronavirus depasise luni valoarea de 6 la mia de locuitori, iar in municipiul Craiova a ajuns sa fie mai mare de 8 la mie, conform raportarilor DSP, care au indicat o crestere rapida in ultimele zile, potrivit Agerpres.Un numar de 358 persoane au fost confirmate, duminica, pozitiv cu SARS-CoV-2. Potrivit DSP Dolj, din cele 19 localitati, 12 au incidenta peste 7,5 la mie, printre acestea aflandu-se si municipiul Craiova cu o rata de infectare de 8,38 la mie, ceea ce inseamna ca se impun restrictii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

