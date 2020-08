În 10 localități din Județul Argeș localurile interioare rămân închise In 10 localitați din Județul Argeș localurile interioare raman inchise Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi În Judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobata ieri reluarea activitatii restaurantelor si cafenelelor aflate în interiorul cladirilor, hotelurilor pensiunilor sau altor unitati de cazare, dar sunt exceptate zece localitati, în care incidenta cazurilor de COVID-19 este ridicata.

