- Dupa 7 ani, FC Botoșani are șansa de a juca din nou in Cupele Europene. Pentru a obține calificarea in Conference League, trupa antrenata de Marius Croitoru trebuie sa caștige barajul cu Universitatea Craiova. Meciul de calificare se va disputa vineri, 25 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco…

- Barajul de vineri, cu FC Botoșani, nu e doar despre calificarea in Conference League, ci și despre viitorul lui Reghe pe banca Universitații Craiova. CS Universitatea Craiova și FC Botoșani joaca vineri, 27 mai, de la ora 20:30, intr-o singura manșa, barajul pentru participarea in Conference League.…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Farul, scor 4-1, in ultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Laurențiu Reghecampf, antrenrul oltenilor, a tras concluziile la final de sezon. Reghecampf a explicat deciziile tactice de a menaja mai mulți titulari pentru meciul de saptamana viitoare, barajul pentru…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a caștigat Cupa Romaniei, dupa o finala cu FC Voluntari, scor 2-1, și a lamurit situația barajului pentru UEFA Conference League. CS Universitatea Craiova - FC Botoșani este barajul pentru ultimul loc de Conference League. Meciul va avea loc pe 29 mai. Victoria lui Sepsi a fost…

- Al doilea meci de baraj pentru calificarea in UEFA Conference League se va disputa vineri, 27 mai, cu incepere de la ora 20.30, pe stadionul Ion Oblemenco, anunta LPF. Universitatea Craiova se va infrunta cu castigatoarea play-out-ului editiei 2021-2022 Partida va fi transmisa in direct de PRIMA Sport,…