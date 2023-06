Stiri pe aceeasi tema

- Artiști din mai multe județe ale țarii se reunesc vineri, 2 iunie, de la ora 14.00, la Șomcuta Mare, in cadrul unui spectacol organizat de Palatul Copiilor Baia Mare in parteneriat cu Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” și Primaria Șomcuta Mare. Spectacolul „Hori și joc in Maramureș” va fi gazduit de Casa…

- N. D. Pentru 1 Iunie, autoritațile au pregatit o mulțime de surprize pentru cei mai mici locuitori din Ploiești. Astfel, de Ziua Internaționala a Copilului, aleea pietonala din fața Teatrului „Toma Caragiu” va deveni cadrul ideal pentru „O lume minunata”, un spațiu in care, așa cum s-a anunțat, deja,…

- Vineri, 26 mai, la Universitatea din Pitești a avut loc deschiderea celei de a XV-a ediții a Conferinței Științifice Internaționale “Istoria Uniunii Europene, Cultura și Cetațeni”, organizata de instituția gazda in colaborare cu Consiliul Județean Argeș. Ediția de acest an este dedicata memoriei lui…

- Sala Festiva a Casei de Cultura a Sindicatelor din invațamant Spiru-Haret Targu-Mureș a gazduit, vineri, 19 mai, prima ediție a Concursului județean de muzica Micul Artist. Concursul este adresat elevilor din Palatul Copiilor și structuri și elevilor din școli de nivel preșcolar, primar,gimnazial și…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Mureș va gazdui, in data de 6 iunie, de la ora 14.00, in sala festiva aflata la etajul 3, camera 53, Concursul școlar județean de recitari "Fascinația copilariei – Din lumea celor care nu cuvanta", dedicat elevilor din clasa I din unitațile școlare ale județului…

- Festivalul Național de Literatura și Folclor ”Armonii de primavara”, evenimentul ce marcheaza la Vișeu de Sus, de 45 de ani, sfarșitul primaverii, va avea loc in perioada 26-28 mai. Vineri, 26 mai, va fi dedicata Zilei Literaturii, astfel, la ora 10.00, la Casa de Cultura se va desfasura o masa rotunda…

- Seria de evenimente Reghin ART & CULTURE continua vineri, 24 martie (ora 19) la Casa de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" cu un moment dedicat blues-ului ceva mai etno, concertul trupei Nightlosers. Elevii au ocazia sa foloseasca cardul lansat de municipalitatea reghineana in cursul lunii februarie. „Elevii…

- Unul dintre capitolele importante ale Raportului privind starea economica, sociala și de mediu a orașului Luduș in anul 2022, care a fost prezentat de primarul Cristian Moldovan, se refera la activitatea Casei de Cultura „Pompeiu Harașteanu" și a Bibliotecii orașenești. „Cultura este una dintre componentele…