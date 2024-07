Stiri pe aceeasi tema

- Situația fiscala a Romaniei se va deteriora mult peste așteptari in acest an electoral. Deficitul bugetar, in loc sa scada, așa cum era programat, va merge la peste 7% din PIB, ca in al doilea an de pandemie. Conform avertismentelor UniCredit Bank, doar creșterile de taxe vor putea reduce deficitul…

- Saptamana care tocmai a trecut ne-a adus o serie de vești bune din punct de vedere economic. Institutul Național de Statistica a transmis ca salariul mediu net in Romania a trecut pragul de 1000 de euro, atingand 1043 de euro și ca inflația a atins 5,1%, de la aproape 17% cat s-a inregistrat in noiembrie…

- Inundatiile catastrofale care au afectat mai multe landuri din sudul Germaniei determina un nivel crescut al apelor fluviului care se extinde de-a lungul Dunarii, pana in Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia, viitura ajungand in aceste zile și in Romania. Creșterea debitului și nivelului apelor Dunarii…

- Romania se pregatește sa adopte salariul minim european, potrivit declarațiilor premierului Marcel Ciolacu. Aceasta masura revoluționara va alinia salariile minime din Romania la standardele Uniunii Europene, asigurand astfel ca pentru aceeași munca va exista o plata egala. Termenul stabilit pentru…

- Cele mai mari salarii medii nete au fost inregistrate in industria tutunului, cu 13.250 lei, in timp ce cele mai mici au fost in sectorul fabricarii articolelor de imbracaminte, cu 2.779 lei. The post O PREMIERA ISTORICA PENTRU ȚARA NOASTRA Salariul mediu net din Romania depașește 1.000 de euro first…

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- Salariul mediu al Clujenilor a scazut. La finalul lunii lunii februarie 2024, in județ au fost inregistrate 283.824 persoane angajate, in creștere cu 1367 persoane comparativ cu luna ianuarie 2024, arata ultimul raport al Directiei Judeteane de Statistica Cluj.Salariul mediu a fost mai mic in februarie,…

- In primele doua luni din 2024, sectorul construcțiilor din Romania se confrunta cu o creștere semnificativa a insolvențelor, potrivit datelor recente publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Creșterea uriașa a insolvențelor in sectorul construcțiilor este una dintre realitațile…