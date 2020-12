Stiri pe aceeasi tema

- Imunologul american Anthony Fauci s-a vaccinat, marți, impotriva noului coronavirus. Momentul a fost transmis in direct de televiziunile americane, in cadrul unei campanii de crestere a increderii publicului in vaccin, potrivit CNN.„Este un gest simbolic pentru restul țarii, pentru a arata ca sunt extrem…

- Specialistul in imunologie Anthony Fauci, personalitate extrem de respectata in Statele Unite, numit consilier special pentru maladia COVID-19 de viitorul presedinte american Joe Biden, dupa ce a facut deja parte din grupul de lucru creat de administratia Trump pentru a combate actuala pandemie, s-a…

- Compania americana Moderna a anuntat joi ca a inceput testarea vaccinului anti-COVID pe adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, in cadrul studiului clinic de faza 2 si 3 ale carui rezultate sunt asteptate inainte de inceperea anului scolar 2021-2022, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Studiul…

- Președintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi la CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, personalitate stiintifica foarte respectata în SUA, sa faca parte din echipa sa de lucru privind combaterea Covid-19, informeaza AFP.Dr. Fauci este membru al celulei de criza…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul pentru Covid-19 are o eficacitate de peste 90% in prevenirea bolii infectioase. Anuntul a alimentat optimismul potrivit caruia pandemia s-ar putea incheia mai degrabamai devreme decat mai tarziu, determinand cresterea pietelor bursiere…

- Anthony Fauci, cel mai mare expert in boli infectioase din Statele Unite ale Americii, a lansat un puternic avertisment cu privire la pregatirea tarii pentru pandemie, avertizand ca urmeaza sa vina vremuri dificile, relateaza Agerpres . ”Vom avea multe probleme. Nu este o situatie buna”, a spus Fauci…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…