Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atins vineri doua recorduri de vaccinare , cu peste 128.000 de persoane vaccinate, dintre care mai mult de 86.000 cu prima doza și, totodata, a fost prima zi „de la Marea Relaxare”, din 15 mai, ”in care imunizarea prin vaccinare a depașit ca viteza imunizarea prin infectare”, transmite Octavian…

- Vineri a fost, pe langa ziua cu un record absolut de vaccinari, și prima zi „de la Marea Relaxare” in care imunizarea prin vaccinare a depașit ca viteza imunizarea prin infectare, a anunțat epidemiologul Octavian Jurma. Am putea avea, astfel, 78% din populație vaccinata in 4 mai 2022, a precizat acesta.

- Rata de infectare cu COVID-19 a depasit, luni, pragul de sase cazuri la mia de locuitori in municipiul Focsani, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Astfel, incidenta cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile a ajuns la 6,15 cazuri la mia de locuitori, in timp ce la nivelul judetului…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 4,08 (ieri 3,77); -persoane internate la ATI: 32 (ieri 32); -persoane internate in spital: 565 (ieri 525); -persoane…

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 15.037 de cazuri noi de COVID și 252 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, reprezentand recorduri absolute de la inceputul pandemiei. Institutul Național de Sanatate Publica estima ca pragul de 15.000 de cazuri va fi atins abia la finalul lunii octombrie.…

- In Timișoara, rata de infectare cu Covid-19 a ajuns, miercuri, 29 septembrie, la 8,08 cazuri la mia de locuitori. Astazi, CJSU trebuie sa se intruneasca pentru a decide noi restrictii, care sa reduca raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Carantina de noapte ar putea fi extinsa in toate zilele…

- In municipiul Cluj-Napoca, rata de infectare cu COVID-19 a depașit 5 la mia de locuitori, luni, 27 septembrie, ajungand astfel la 5.18 la mie. Ritmul alert de creștere a incidenței arata ca nu va dura mult pana se va depași pragul de 6 la mie, cand vor fi impuse noi restricții.Conform hotararii Comitetului…

- Comuna Spulber a depasit pragul de infectare cu COVID de 3 cazuri la mia de locuitori, in timp ce rata de infectare la nivelul judetului a ajuns, vineri, la 0,29 de cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Rate de infectare…