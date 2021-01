Imunizarea naturală în masă, departe de a se produce (Studiu românesc) Un medic de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a prezentat un studiu efectuat pe mai mult de 2.000 de persoane pentru a se studia seroprevalența, iar una dintre concluzii este ca imunizarea colectiva este departe de a se produce. Doctorul Tudor Rareș Olariu face cunoscute concluziile unui studiu clinic pe care l-a efectuat la […] The post Imunizarea naturala in masa, departe de a se produce (Studiu romanesc) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Tudor Rareș Olariu face cunoscute concluziile unui studiu clinic pe care l-a efectuat la Timișoara alaturi de specialiști de la Spitalul „Victor Babeș” și de la Spitalul Municipal. 2.115 timișeni, donatori de sange sanatoși, au fost testați pentru a se studia seroprevalența, adica numarul…

- Doctorul Tudor Rareș Olariu face cunoscute concluziile unui studiu clinic pe care l-a efectuat la Timișoara alaturi de specialiști de la Spitalul „Victor Babeș” și de la Spitalul Municipal. 2.115 timișeni, donatori de sange sanatoși, au fost testați pentru a se studia seroprevalența, adica numarul de…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Aproape jumatate dintre romanii (48%) care muncesc de acasa apreciaza faptul ca nu mai petrec timp in trafic, insa, pe de alta parte, mai bine de un sfert dintre ei (26%) spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit, reiese din datele unui studiu de specialitate, publicat luni, relateaza Agerpres. Conform…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” Timisoara au introdus in schema de tratament anti-COVID, aprobata de Ministerul Sanatatii in urma cu doua luni, un medicament care da rezultate remarcabile. Favipiravir, folosit cu succes in Japonia, este un medicament din categoria antiviralelor,…

- Spitalul Victor Babes din Timișoara a incheiat un contract de 81.000 lei pentru ca persoanele decedate de COVID sa fie duse intr-o remorca de TIR pe post de morga, amplasata pe stadionul CFR. Realitatea Plus anunța ca masura a fost luata pentru a exeternaliza, la cațiva kilometri de spital, un posibil…

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, astfel ca, potrivit primarului Dominic Fritz, este foarte probabila instituirea totala a carantinei. Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca Timișoara este la o rata de aproape 6 la mia…