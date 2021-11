Stiri pe aceeasi tema

- Brexit-ul va avea pe termen lung asupra economiei britanice un impact mai important decat pandemia de Covid-19, a estimat joi Richard Hughes, presedinte al organismului public de previziune bugetara OBR, intr-un interviu pentru BBC. Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana “va reduce PIB-ul pe termen…

- Vaccinurile COVID au avut drept rezultat o reducere a mortalitații COVID in toiul valului pandemic alimentat de varianta Delta. Dar exista diferențe semnificative intre cifrele mortalitații inregistrate in diferite țari, pe care oamenii de știința nu pot sa le explice complet, scrie Bloomberg . O concluzie…

- Un raport parlamentar susține ca intarzierea in luarea de decizii radicale au facut din Marea Britanie o țara afectata in mod particular de coronavirus, inregistrand aproape 138.000 de decese, scrie 20 Minutes și AFP. Criticile sunt puternice și vizeaza echipa premierului Boris Johnson. Raportul parlamentar,…

- Responsabilii sanitari din cele patru provincii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au recomandat luni vaccinarea anti-COVID-19 cu o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, tinand cont de impactul pandemiei asupra educatiei si…

- Marea Britanie a pierdut, înaintea ieșirii din Uniunea Europeana, aproape o suta de bancheri foarte bine platiti, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), aceasta fiind cea mai recenta confirmare a modului în care Brexitul a afectat sectorul financiar, scrie Reuters.În…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a salutat declaratia comuna adoptata de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii), alaturi de Inaltul Reprezentant…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a salutat declaratia comuna adoptata, in cursul zilei de 6 august 2021, de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii ,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat vineri seara declaratia comuna adoptata, in cursul zilei, de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii),…