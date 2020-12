Stiri pe aceeasi tema

- La Institutul Matei Balș din Capitala, primul spital de la noi care a tratat un caz de COVID-19,pe listele de vaccinare s-au inscris 600 de medici, asistenți și infirmieri. The post 2066 de cadre medicale din Romania s-au vaccinat in primele doua zile ale campaniei de imunizare anti-COVID first appeared…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, anunta ca 75 de cadre medicale din Iasi s-au vaccinat in prima zi a campaniei nationale, acestea primind prima doza de vaccin. 260 de doze de vaccin au ajuns pana acum in Iasi, urmatoarea fiind asteptata in 30 decembrie. ”In prima zi de…

- Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. The post Pe 27 decembrie, ora 18.00,numarul total de cadre medicale din cele 10…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Numarul total de cadre medicale, din cele 10 spitale, carora li s-a administrat…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sfantul Ioan cel Nou’ Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- Astazi, 27 decembrie ac, a inceput campania de vaccinare in Romania. Debutul campaniei a fost marcat in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din capitala. Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale…

- Mihaela Anghel, o asistenta medicala de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș va fi prima persoana vaccinata impotriva Covid-19 din Romania. Anunțul a fost facut de autoritați in aceasta dimineața.Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale…

- Doua posturi medicale avansate pentru pacientii COVID-19 au fost amplasate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISU B-IF) in Bucuresti, unul in curtea Spitalului Universitar de Urgenta, iar altul in incinta Spitalului Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon”.