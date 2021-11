Stiri pe aceeasi tema

- Principalul motiv il constituie ușurința cu care se transmite aceasta varianta Delta persoanelor din familie. Asta arata un ultim studiu britanic. Astfel, persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot transmite cu usurinta aceasta varianta celor cu care impart aceeasi locuinta, releva un studiu britanic publicat…

- Persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot transmite cu usurinta varianta Delta a coronavirusului contactilor cu care impart aceeasi locuinta, dupa cum releva un studiu britanic publicat de revista The Lancet. Potrivit EFE, studiul efectuat de Imperial College London arata cum varianta Delta se poate raspandi…

- Se implinesc aproape doi ani de la declanșarea epidemiei de Covid-19, care a schimbat complet viețile tuturor. Serviciul și școala s-au mutat acasa, mediul pe care, inițial, il asociam cu relaxarea. Suprapunerea acestor activitați, precum și multitudinea de interdicții au creat tensiuni și au schimbat…

- Testele de anticorpi nu iti pot masura cu adevarat nivelul de imunitate sau protectie fata de COVID, avertizeaza oamenii de știința. Alegerea de a face sau nu doza „booster” nu se poate baza pe rezultatul acestor teste. Daca persoanele vaccinate cu schema completa ar trebui sa faca acum doza 3 („booster”-ul)…

- Seful Departamentul ui pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se poate ajunge in situatia de a se amana, pentru doua-trei saptamani, toate cazurile care nu sunt urgente, in cazul cresterii constante a infectarilor COVID-19, pentru a face loc in spitale. Raed Arafat a fost intrebat,…

- Studiu REGINA MARIA Studiul desfașurat de REGINA MARIA pentru a urmari raspunsul imun post vaccinare impotriva Covid-19 a finalizat faza a III-a, care analizeaza prezența anticorpilor la 6 luni de la prima doza. Principalele concluzii ale studiului arata ca: In cazul pacienților care s-au vaccinat și…

- Autoritatile din Jakarta au anuntat ca in metropola a fost atinsa imunitatea colectiva la COVID-19. Asta dupa ce in ultima luna, in iulie, capitala indoneziana a fost devastata dupa explozia imbolnavirilor și dupa umplerea pana la refuz a spitalelor, a secțiilor de terapie Intensiva. Pe fondul lipsei…

- UPDATE – Imunitatea colectiva la COVID-19 este, in prezent, in tara noastra, in jur de 50%, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. ‘Cumulat, trecere prin boala, trecere prin vaccinare, probabil ca…