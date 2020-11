Imunitatea la COVID-19 ar putea dura mai mulți ani Experții s-au aratat ingrijorați de faptul ca pacienții infectați cu noul coronavirus nu dezvolta o imunitate la virus pe termen lung. Insa, un studiu recent arata ca imunitatea la COVID-19 ar putea dura mai mulți ani, daca nu chiar decenii. Un studiu realizat recent de cercetatorii de la Institutului de Imunologie „La Jolla” din California arata ca cei care se recupereaza dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 pot capata imunitate pentru o perioada de mai mulți ani. Citește și: Studiu: 1 din 5 bolnavi de COVID-19 dezvolta boli psihice la trei luni dupa vindecare Acesta este cel mai indelungat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

