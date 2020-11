Vaccinul impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive (DTP), care este administrat copiilor, poate genera o imunitate incrucisata care ar fi capabila sa asigure o protectie impotriva SARS-CoV-2, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Complutense din Madrid si publicat in revista Frontiers in Immunology, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Articolul, semnat de imunologul Pedro Reche, identifica „existenta unei imunitati incrucisate extinse” intre virusul SARS-CoV-2 si antigenii prezenti in vaccinul DTP. Aceasta imunitate incrucisata ar permite declansarea reactiilor protectoare…