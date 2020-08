Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderii americani lucreaza sa țina sub control raspandirea coronavirusului, cercetatorii din SUA și din alte parți ale globului incearca sa raspunda altor necunoscute legate de COVID-19, scrie CNN.Dr. Andrew Badley, un specialist in boli infecțioase de la Clinica Mayo, a declarat, luni, pentru…

- Copiii si adolescentii cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani pot transmite COVID-19 altor membri din familie la fel ca persoanele adulte, conform unui nou studiu realizat in Coreea de Sud si publicat in jurnalul stiintific Emerging Infectious Diseases al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor…

- Centrele de carantina din țara se golesc, dupa decizia Curții Constituționale privind carantina, izolarea și internarea pacienților Covid-19. Presa locala relateaza nenumarate astfel de cazuri, cand oamenii parasesc la cerere centrele de carantina. La fel, pacienți internați in spital, cu Covid-19,…

- Autoritațile din toata țara au aplicat, in cursul zilei de vineri, aproape 270 de amenzi pentru nerespectara masurilor de prevenire și combatere a pandemiei coronavirus.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Seful Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat ca substantele chimice folosite de politie pentru a dispersa multimea in timpul protestelor provoaca tuse care ar putea raspandi coronavirusul, scrie The New York Post citat de Mediafax si Hotnews. Directorul CDC, Robert Redfield,…

- Seful Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat joi ca substantele chimice folosite de politie pentru a dispersa multimea in timpul protestelor provoaca tuse care ar putea raspandi coronavirusul.

- Testele de anticorpi utilizate pentru a determina daca persoanele au fost infectate in trecut cu Covid-19 ar putea fi greșite in proporție de pana la 50%, au anunțat Centrele SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor in noul ghid postat online, scrie CNN. Testele anticorpilor, sau testele serologice,…

- Maștile pentru bebeluși sunt periculoase, avertizeaza specialiștii americani. De altfel și organizațiile profesionale ale medicilor au atras atenția ca exista riscul de sufocare, prin urmare bebelușii nu ar trebui sa poarte maști pentru protecție impotriva Covid-19, potrivit 360medical.ro.Centrele…