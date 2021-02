Stiri pe aceeasi tema

- Imunitatea oferita de vaccinul anti-COVID ar putea sa dureze DOI ANI Producatorii vaccinurilor anti-COVID se așteapta ca imunitatea dupa vaccinare sa dureze pana la doi ani, iar un raspuns in acest sens va fi aflat anul acesta. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti a explicat…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița, spune ca imunitatea dupa vaccinarea anti-coronavirus ar trebui sa dureze cel puțin un an. „Avem date disponibile la opt luni care arata cat se poate de bine. Raspunsul imun se pastreaza, ceea ce inseamna ca anticipam…

- Mai multe spitale din Polonia au raportat luni ca au suspendat vaccinarile dupa ce nu au primit dozele programate, a relatat agentia PAP, potrivit dpa. Spitale din Cracovia, Leszno si Plock se numara printre cele care au anuntat ca suspenda inocularile, scrie agerpres.ro. Citește și: Patru…

- Imunitatea colectiva contra Covid-19 nu va fi atinsa anul acesta, cu toate ca vaccinurile au inceput sa fie distribuite in numeroase tari, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.

- Premierul norvegian, Erna Solberg, a atentionat miercuri ca diferitele masuri pentru stavilirea pandemiei de coronavirus de tip nou ar putea ramane in vigoare pana de Pasti, in pofida faptului ca in curand ar urma sa inceapa campania de vaccinare, informeaza dpa.