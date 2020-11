Imunitatea celor care au avut COVID-19 ar putea dura ani, poate chiar zeci de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre angajați nu iși doresc sa revina la paradigmele tradiționale de lucru, dinaintea pandemiei de Covid, potrivit unui studiu realizat de Kaspersky. Potrivit unui comunicat al Kaspersky, in cadrul acestui studiu au fost chestionați 8.000 de angajați din IMM-uri din mai multe industrii.…

- In cat timp scad anticorpii generați de infectarea cu COVID-19? Se poate ajunge la imunitatea de grup despre care vorbesc specialiștii? Ei bine, lucrurile sunt destul de complicate dupa cum arata un studiu britanic. Cercetarea releva faptul ca numarul persoanelor care au anticorpi COVID-19 a scazut…

- Mai mult de jumatate dintre pacientii COVID-19 externati s-au confruntat in continuare cu simptome manifestate prin senzatie de lipsa de aer, oboseala, anxietate si depresie timp de doua pana la trei luni dupa infectare, conform concluziilor unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citat luni…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva COVID-19 in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

