Imunitate pentru medici? Sau amnistie anticipată? / COMENTARIU L-am auzit toți, in urma cu mai multe zile, pe profesorul Adrian Streinu-Cercel facand o solicitare șoc. Referindu-se la presiunile infernale la care sistemul de sanatate este supus in aceasta perioada a pandemiei, domnia sa a solicitat in termeni expliciți un soi de ințelegere cu autoritațile statului roman, astfel incat medicii sa nu fie expuși ulterior unor anchete și pedepse penale. Ideea era, daca am descifrat-o corect, ca trebuie facute achiziții in mare viteza, iar oamenii din sistem se tem ca vor fi ulterior trași la raspundere pentru nerespectarea unor proceduri. Sa vorbim așadar despre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

