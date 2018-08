Imran Khan, nominalizat pentru functia de premier al Pakistanului, a indemnat la relatii bazate pe incredere cu SUA, dupa ce acestea au fost afectate de acuzatiile Washingtonului conform carora Islamabadul ii ajuta pe insurgentii islamisti in razboiul din Afganistan, acuzatii pe care Pakistanul le respinge, informeaza joi Reuters. Khan, care urmeaza sa preia functia de premier saptamana viitoare dupa ce partidul sau a castigat alegerile din 25 iulie, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul SUA in Pakistan, John F. Hoover, in timpul careia a declarat ca suisurile si coborasurile din relatiile…