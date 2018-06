Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE"Mai multe persoane au fost impuscate", a declarat Phil Davis, un jurnalist al publicatiei Capital-Gazette. "A avut loc un incident armat", a comunicat locotenentul de politie Timothy Seipp, precizand ca un suspect a fost arestat.UPDATEConform primului bilanț, ar…

- O tanara de 17 ani a fost injunghiata in gat de catre iubitul ei și se zbate intre viața și moarte, cu șanse foarte mici de supraviețuire. Atacul s-a petrecut joi in orașul Santana din județul Arad. (Reduceri mari la jocuri PC) Concubinul fetei, in varsta de 19 ani, a fugit imediat dupa atac, insa a…

- O persoana a fost ucisa si mai multe au fost ranite, sambata seara, la Paris de un individ inarmat cu un cutit, care a fost impuscat de politie, au informat surse din cadrul politiei si apropiate anchetei, informeaza AFP. Agresiunea a avut loc in Arondismentul II, in centrul capitalei Frantei. Prefectura…

- Cel putin 25 de oameni au murit, inclusiv sase jurnalisti, in urma a doua atentate sinucigase coordonate, revendicate de Stat Islamic, care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, intr-o zona in care se afla sediile mai multor institutii afgane si ambasade straine. Dublul…

- Dupa 36 de ore de cautari, poliția l-a prins pe barbatul suspectat ca a împuscat mortal patru persoane si a ranit alte doua, duminica, într-un restaurant din Nashville, statul Tennessee.

- Cel putin trei persoane au murit si patru au fost ranite, duminica dimineata, intr-un atac armat care a avut loc in orasul Nashville din statul american Tennessee. Atacatorul era imbracat doar cu o geaca. Atacul a avut loc la un magazin Waffle House, la ora locala 03:25 (ora 11:25, ora Romaniei - n.red.).…

- O mașina a intrat într-un grup de pietoni în orașul german Munster, provocând moartea și ranirea mai multor persoane, a anunțat sâmbata poliția locala, relateaza site-ul agenției Reuters. Nu exista deocamdata informații despre natura acestui incident, iar anchetatorii verifica…

- O mașina a intrat in mulțiume in orașul Munster din Germania. Mai multe persoane ar fi murit dupa ce un șofer a condus sambata mașina direct intr-un grupa de oameni, scrie BBC News. UPDATE 18: 21 Potrivit Die Welt, șoferul dubiței folosite in atac s-a sinucis Hundertschaften aus ganz NRW sind unterwegs…