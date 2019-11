Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impușcat de un polițist intr-o secție de votare din comuna Provița de Jos, sat Draganeasa, anunța publicația Ziarulincomod.ro. “Astazi, 23.11.2019, in jurul orei 20:30, un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradiniței din localitatea Draganeasa,…

- Un turist canadian care campa in stațiunea Azuga a fost atacat miercuri noaptea de un urs. Barbatul era singur in cort in momentul in care a venit ursul peste el. Turistul din Canada se afla cu cortul pe Valea Marului din Azuga cand a sunat la 112 și a anunțat ca a fost atacat de urs. „Ajuns la fata…