Presa ucraineana, citata de news.ro , a transmis ca s-au auzit focuri de arma și sirene pe strazile din Kiev in noaptea de vineri spre sambata, 26 februarie, Totodata, și martori citați de agenția Reuters au raportat ca au auzit focuri de arma intense din partea de vest a Kievului, in timp ce oamenii au fugit in adaposturi. ❗️Shooting is heard in #Kyiv pic.twitter.com/dSChUwHfNE — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022 Autoritațile le-au spus locuitorilor sa pregateasca bombe cu benzina pentru a apara capitala Ucrainei. Totodata, mai multe explozii au fost auzite in capitala Ucrainei, iar sirenele…