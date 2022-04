Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, aproximativ 13 persoane au avut de suferit in urma unui atac care a avut loc intr-o stație de metrou din New York. Atacatorii ar fi dat focul in tren, scriu martorii care se aflau in metrou. Cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare au aparut primele imagini video cu ceea ce…

