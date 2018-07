Samuel Flavius Balan este jandarm in judetul Bacau, si inca mai spera sa scape de pedeapsa, el formuland apel impotriva deciziei magistratilor ieseni. Conform motivarii primei sentinte, barbatul a comis fapta in data de 28 octombie 2016, la orele serii. In ziua respectiva, Balan fusese la trageri alaturi de victima sa, Florin S. La orele serii, cand se afla in vestiarul unitatii, fara sa aiba acest drept jandarmul a scos pistolul din toc pentru a-l (...)