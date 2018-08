Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ucise și peste 60 ranite în urma unul val de violențe în Chicago, anunța abc7chicago.com. Potrivit sursei citate, 63 de persoane au fost împușcate începând de vineri, ora 17,00.În doua ore și jumatate, 25 de persoane au fost împușcate…

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica in Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse. Printre raniti se afla si un copil in varsta de 11 ani. Unele tiruri…

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse, preluata de Agerpres. Printre raniti se afla si un copil in varsta de…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters. Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite…

- Bilanțul celor care și-au pierdut viața in urma incendiilor de vegetație din Grecia a ajuns la 81 de morți. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa fuga din calea flacarilor. Printre victime s-ar putea afla si turisti straini, spun autoritatile elene,…

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Cel putin 62 de persoane si-au pierdut viata in eruptia, duminica, a Vulcanului de foc in Guatemala, au indicat luni seara autoritatile dupa descoperirea de catre echipele de salvare a numeroase corpuri calcinate, informeaza AFP. Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…