Împrumuturile acordate de bănci populației și firmelor aproape că au stagnat în noiembrie, potrivit datelor BNR ​Soldul creditului neguvernamental acordat de bancile românești a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1% fata de luna octombrie 2019, pâna la nivelul de 268,67 miliarde lei. Creditul în lei (care reprezinta 67,2% din totalul creditului neguvernamental) s-a majorat cu 0,6%, iar creditul în valuta exprimat în lei a scazut cu 0,8% (exprimat în euro, creditul în valuta a scazut cu 1,3%).



Comparativ cu aceeași luna a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,2% (3,3% în termeni reali), pe seama creșterii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

