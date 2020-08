Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au semnat un acord de imprumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul Covid-19 asupra sanatații și ocuparii forței de munca. Imprumutul este structurat in 2 componente: Sanatate și Suport pentru Intreprinderile…

- Fondul European de Investitii anunța primul imprumut acordat Romaniei, in valoare de 7,3 mil. euro, pentru ocuparea forței de munca. Banii vor ajunge la agricultori Fondul European de Investitii a anuntat luni prima operatiune de imprumut EaSI (Programul european pentru ocuparea fortei de munca si inovare…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor, a subliniat cat de important este sa fie facut un pact economic de sprijinire si relansare a industriilor reprezentative din Romania, pentru a ajuta economia țarii sa iși revina dupa pandemia de coronavirus.

- Nu conteaza guvernarea, cheltuiala cu pensiile speciale crește in continuare, susține acid deputatul USR Claudiu Nasui pe Facebook, criticand virulent Executivul Orban pentru ca nu ia o masura pentru desființarea acestora.„In timp ce romanii platesc printre cele mai mari taxe pe salariul minim…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, da vina pe criza Covid-19 cand vine vorba despre dublarea alocatiilor pentru copii, in acest an. El spune ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba sursa...

- Guvernul Republicii Moldova intenționeaza sa semneze un Acord de imprumut, in valoare de 100 de milioane de dolari, cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii vor fi destinați pentru modernizarea infrastructurii termoenergetice a S.A. „Termoelectrica”. Proiectul propus…

