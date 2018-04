Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.

- Luke Shaw nu mai are zile la Manchester United și ar putea pleca. Fundașul de doar 22 de ani va fi cedat in vara, dupa ce Mourinho i-a oferit șansa sa demonstreze ce poate in mai multe randuri, dar nu i-a ieșit. Fotbalistul are mari șanse de a ramane in Premier League, iar Daily Mail anunța ca destinația…

- Deși a anunțat ca nu are nicio problema de lot pentru derby-ul cu CFR Cluj, Nicola Dica a luat o decizie surprinzatoare, lasandu-l acasa pe mijlocașul Dragoș Nedelcu (21 de ani) pentru derby-ul de duminica. ...

- Ivan Pesici, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisiva cu Astra de maine, dar e inca sub șocul remizei cu FCSB: "Am fost șocat sa vad ce greșeli am facut". "E cel mai important meci, dar situatia e clara, daca vom castiga ne calificam in play-off. Avem nevoie sa facem un meci mare.…

- Gica Hagi a transferat un jucator de la CS Mioveni. Fotbalistul va veni la FC Viitorul din vara. Gica Hagi iși intarește lotul. In ziua in care a implinit 53 de ani, Gica Hagi a finalizat transferul la FC Viitorul al unui fotbalist de la CS Mioveni. Este vorba despre Eduard Florescu, mijlocaș in varsta…

- Gruparea Hebei Fortune a oficializat achizitionarea lui Javier Mascherano, care a plecat, marti, de la FC Barcelona."Dupa un acord cu FC Barcelona si jucator, s-a convenit ca marele capitan al echipei Argentinei, Javier Mascherano, sa ajunga cu efect imediat la Hebei China Fortune Football…

- CFR Cluj a oficializat transferul fundașului central Gilvan Souza Correa, 28 de ani. Fotbalistul a jucat in sezonul trecut in prima liga braziliana pentru Atletico Goianiense, unde a bifat 24 de meciuri și a marcat doua goluri in calitate de capitan al echipei. La finalul sezonului echipa sa a retrogradat…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Bogdan Tiru, a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai il asteapta cu drag pe Ianis Hagi, care a revenit din Italia."Ianis, daca va veni, il asteptam cu drag. Este un jucator foarte bun si ne va ajuta cu siguranta", a spus Tiru, potrivit News.ro.…