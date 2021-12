Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Contractul a fost incheiat pe Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – modalitatea…

- Energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare.Cel mai mare pret, respectiv 2.306 lei pe MWh, a fost inregistrat pentru intervalul orar 18:00 - 19:00.Spre comparatie, pretul pentru energia cu livrare vinerea trecuta, ultima zi lucratoare, a fost 1.554 lei/MWh…

- Prețul gazelor crește in continuare atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%.Piața nu are o oferta mai mare decat cererea, iar gazele nu se pot ieftini. Pe bursa Romana de Marfuri, gazele naturale cu livrarea in primul trimestru…

- In 2021, pianistul Ionuț Diaconu a obținut o bursa Erasmus pentru a studia timp de un semestru la Academia de Muzica ,,Franz Liszt’’ din Budapesta, precum și o bursa acordata de Uniunea Muzicienilor Interpreti din Romania .

- Brutarii anunța prețuri mai mari cu 10-15% la paine, in aceasta perioada, dupa ce costurile de producție au scapat de sub control. Chiar și așa, acestea nu au cum sa fie acoperite, mai ales ca totul s-a scumpit chiar și de pana la 12 ori, cum este cazul curentului electric, dar lista vizeaza și graul,…

- In primele zece luni ale anului la Bursa de Valori au fost listate 25 de emisiuni de obligațiuni, 9 noi emisiuni de titluri de stat și 19 emisiuni de acțiuni, rundele de finanțare derulate insumand peste 1,5 miliarde euro, anunța BVB. Piața de capital din Romania a inregistrat creșteri de…

- Cat de sustenabil este avantul luat de compania condusa de Elon Musk și care este semnificația acordului de vanzare a 100.000 de vehicule electrice catre Hertz explica Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania, casa de brokeraj listata pe Bursa de la Varșovia. Acțiunile Tesla au inceput…

- Azi, 2 octombrie, ora 14 (ora Romaniei) se va desfașura la Varșovia, Polonia, o conferința internaționala privitoare la experimentele medicale facute de producatorii de vakseenuri asupra copiilor și bebelușilor, in 3 țari ale UE, precum Polonia, Spania și Finlanda, precum și in SUA. Avand in vedere…