- Un medicament cunoscut in randul persoanelor care sufera de diabet ar putea avea efecte benefice asupra bolnavilor de coronavirus, potrivit unui studiu realizat in Statele Unite ale Americii. Potrivit oamenilor de știința, metformina ar reduce riscul de deces in cazul femeilor infectate cu COVID-19.

- Cercetatorii olandezi au gasit o posibila legatura intre deficiența de vitamina K, care se gasește in oua, spanac, branzeturi cu mucegai albastru, si cele mai grave efecte ale coronavirusului. Pacientii care au ajuns la terapie intensiva sau au murit de Covid-19 s-au dovedit a fi deficienti de vitamina…

- Toți jucatorii, oficialii, arbitrii și jurnaliștii trec inaintea meciurilor printr-o cabina in care sunt dezinfectați cu apa sanitara electrolizata impotriva coronavirusului. Fotbalul s-a reluat week-end-ul trecut in Israel și a fost testat cu succes un sistem inovator de dezinfectare impotriva coronavirusului…

- Noul tip de masca este capabil sa ofere o protecție fiabila impotriva coronavirusului, spun cercetatorii de la Technion, un institut universitar și de cercetare din Haifa specializat in știința și tehnologie. El a fost conceput in contextul unei nevoi urgente de maști, mai ales pentru echipele medicale…

- O parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza agentia EFE potrivit unui studiu elaborat de Universitatea din Tokyo.

- Desi este una dintre zonele cu foarte multe persone vindecate de Covid 19, la Timisoara nu este pus in functiune aparatul de plasmafereza donat de o firma privata prin Ministerul Sanatatii. The post Un aparat de de colectare a plasmei, important pentru lupta impotriva coronavirusului, refuzat la Timisoara…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-o interventie la Fox News ca este „foarte increzator” ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la finalul anului.„Suntem foarte increzatori ca vom avea un vaccin pana la finalul anului”, a spus Trump, care a raspuns intrebarilor…

