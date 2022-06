Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate, la Galați. Zeci de persoane s-au luat la bataie, la Ivești, in noaptea de sambata spre duminica, iar unii dintre cei implicați in incaierare au folosit arme albe. Potrivit IPJ Galati, aproximativ…

- Idee inovativa a studentilor de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” Galati! Acești au creat inghetata de afine cu capsule de ulei esential de trandafir, care are proprietati de calmare, linistire si ajuta la calmarea tusei. Potrivit creatorului…

- Primaria comunei I.C.Bratianu, judetul Tulcea, a incheiat un acord cadru pentru un proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari de constructii pentru proiectul Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea. Potrivit Licitatie…

- Trei studenti de la Facultatea de Automatica din Galati au fost premiati pentru creatia lor, o masina care identifica un loc de parcare liber si efectueaza singura manevra. Vehiculul este controlat printr-o aplicatie Android.

- Cinci tineri din Braila au jefuit un magazin din localitatea Sendreni, judetul Galati. Ei au intrat in magazin cu masti de protectie sanitara si au agresat-o pe vanzatoare. Unul dintre atacatori a fost retinut sub acuzatia de talharie calificata.

- Un soldat roman in varsta de 35 de ani a murit in poligonul de antrenament de la Smardan, județul Galați. Din primele informații se pare ca soldatul a fost calcat accidental de un tanc. Potrivit surselor Antena 3, incidentul s-ar fi produs in timpul unui exercițiu de pluton care nu presupunea trageri.…

- In ziua de 16 martie, la ora 22:19:33 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 118km, a transmis Institutul pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 93km E de Brasov,…