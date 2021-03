Stiri pe aceeasi tema

- ”An de an, la inceputul Postului Mare, Evanghelia ispitirilor lui Isus in pustiu ne amintește ca viața creștinului, pe urmele Domnului, este o lupta cu duhul raului”: a spus papa Francisc in alocuțiunea rugaciunii ”Ingerul Domnului”, recitata duminica, 21 februarie 2021, de la fereastra bibliotecii…

- Reprezentanții Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures au informat ca incepand cu luna februarie a anului 2020, Facultatea de Științe și Litere ,,Petru Maior" din cadrul UMFST este centrul regional pentru examenul DELF, examen organizat…

- In aceasta dupa-amiaza, pompierii mureșeni impreuna cu cațiva cetațeni, au intervenit pentru salvarea vieții unui baiat prins sub gheața, intr-un lac din zona localitații Cipau, județul Mureș. Conform ISU Mureș este vorba despre un baiat de 14 ani, care a cazut in apa și a intrat sub gheața. Victima…

- Jurnalistul Claudiu Florescu la 56 de ani a pierdut lupta cu viața , dupa o grea suferința! La ora 00,00 jurnalistul Claudiu Dan Florescu, 56 de ani, a pierdut lupta cu viața , dupa o grea suferința. A avut o bogata activitate ca om de presa și televiziune, fiind un pionier al televiziunii in Maramureș.…

- Vești tragice in ziua de Craciun! Doua persoane au murit in urma accidentului petrecut in intersecția Bd.Traian cu Bd.Republicii. Un accident rutier deosebit de grav a avut loc cu puțin timp in urma in Baia Mare. Doua autoturisme au fost implicate, iar in urma accidentului, doua persoane și-au pierdut…

- Melisa Roxana Varga, o tanara frumoasa, inteligenta, studenta in anul II la Facultatea de Litere din Baia Mare, a fost diagnosticata cu ADENOCARCINOM MUCINOS SIGMOIDIAN-prezentat in ocluzie intestinala in stadiul 4 CARCINOMATOZA PERITONEALA (metastaza ) in care este afectat tot pelvisul și DETERMINARI…

- In luna martie o eleva de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare era ucisa cu sange rece. Carmen Andreea Tataran (18 ani), originara din Pomi (jud. Satu Mare), a fost ucisa si apoi ingropata pe un camp situat la Dorolț – județul Satu Mare. Eleva locuia in chirie intr-o garsoniera de pe…