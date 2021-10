Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, în zilele de luni, 25 octombrie, și marți, 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, un maraton de vaccinare sub deviza „Împreuna pentru viața, Împreuna pentru viitor!”. „În…

- RO Vaccinare a publicat, duminica, pe pagina de Facebook, o imagine emoționanta, care arata situația crunta din spitale, in contextul Covid-19. O asistenta a Spitalului Clinic de Urgența “Sf. Pantelimon” din București a fost surprinsa dormind așezata intr-o cutie, pentru ca toate paturile și scaunele…

- Alina Chivulescu iși ține viața personala cat mai departe de ochii curioșilor. Celebra actrița are o relație speciala cu fiul ei, Mika, in varsta de 19 ani. Aceasta a marturisit cu ce se ocupa baiatul ei in prezent.Actrița are o relație foarte buna cu fiul ei și nu de multe ori a vorbit despre acesta.…

- Medicul militar Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti, iar in prezent sunt stabilite toate detaliile pentru realizarea acestui proiect. CITEȘTE ȘI: Rapus de Covid, fotograful Geo Juganaru a facut parte in tinerețe din grupul subversiv “Albaștrii” și…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa "insuficient"…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, anunta ca a crescut rata de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, ajungand la aproape 15%, insa procentul este „insuficient” si avertizeaza „va creste numarul de copii internati in spitale, inclusiv in Terapie…

- La Chisinau are loc un maraton de vaccinare a cadrelor didactice. Autoritatile mizeaza pe cresterea gradului de imunizare in randul angajaților din domeniul educației pentru a incepe anul de invatamant in siguranta.

- De astazi, brașovenii care doresc sa se vaccineze au la dispoziție centrele de vaccinare organizate in cadrul unitaților medico-sanitare și cabinetele medicilor de familie. Ultimul centru dintre cele organizate de Primarie impreuna cu DSP Brașov, cel de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Noua…