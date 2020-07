Stiri pe aceeasi tema

- Compania IDATA a prezentat marti, 7 iulie, un sondaj de opinie care arata ca, daca duminica viitoare s-ar desfasura alegeri parlamentare, in Parlamentul R. Moldova ar accede doar doua partide. Este vorba despre Partidul Socialistilor, care ar acumula 17,7% din voturi, si Partidul Actiune si Solidaritate,…

- Deputatul PNL, Angelica Fador, considera ca PSD, ALDE și Pro Romania, partide care se opun prelungirii starii de alerta, sunt, de fapt, impotriva sanatații publice.”Cele trei partide ai caror lideri aproape au scos Romania din Uniunea Europeana din cauza derapajelor antidemocratice, acum au…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, citat de...

- Sondaj INSCOP: PNL 38%, PSD 25%. Pro Romania se apropie la un procent distanta de Alianta USR-PLUS. Sondajul INSCOP, realizat la comanda Pro Romania, arata ca pe locurile 3 si 4, la mica distanta, se afla Alianta USR-PLUS si partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.PNL este intr-o perioada de…

- Daca in Moldova ar avea loc alegeri parlamentare, aproape jumatate dintre alegatori nu ar ști pentru ce partid sa voteze, iar 18 la suta dintre moldoveni spun ca nu ar vota pentru nimeni. Din randurile electoratului decis, circa 10 la suta ar vota pentru PSRM și aproape același numar de alegatori ar…

- Daca duminica viitoare in Moldova ar avea loc alegeri parlamentare in baza sistemului proportional, in Parlament ar accede cu siguranta Partidul Socialistilor (PSRM) si Partidul Actiune si Solidaritate (PAS). Acestea sint rezultatele unui sondaj prezentat marti de CBS Research. Potrivit agentiei Infotag,…

- Un sondaj realizat de Compania Date Inteligente (iData) arata ca numai doua partide ar trece pragul electoral, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba despre Partidul Socialistilor si Partidul Actiune si Solidaritate.

- Președintele țarii, Igor Dodon, a afirmat in aceasta seara la NTV Moldova ca țara nu are nevoie la aceasta etapa de criza politica. Șeful statului susține ca, anticipatele trebuie evitate in perioada crizei COVID-19 și a recesiunii economice. ”Dar daca cineva se aventureaza, atunci noi vom merge la…