- Sidney Moore (77 ani) si sotia sa Jean (76 ani) au invins impreuna coronavirusul. Cei doi varstnici, care sunt impreuna de aproximativ sase decenii, au fost internati in paturi alaturate si au reusit amandoi sa se vindece de COVID-19.

- Pandemia de coronavirus obliga companiile, mari și mici, sa se adapteze. Inchiderea temporara a magazinelor și restaurantelor, de exemplu, reprezinta o adevarata provocare pentru proprietarii acestor afaceri. Cu toate acestea, multe companii gasesc modalitați de a evolua și de a-și continua activitatea…

- Un numar de 99 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19 sunt internati in prezent la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unitatea mai avand libere doar doua paturi pentru persoanele suspectate ca ar fi contactat virusul potrivit news.ro.Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul…

- Aflat in izolare la domiciliu acasa, la București, antrenorul Mircea Lucescu, 74 de ani, crede ca, dupa pandemia de coronavirus, in lumea fotbalulului vor avea loc schimbari.Conform fostului selecționer al Romaniei și Turciei, din cauza Covid-19, cluburile de fotbal sunt extrem de afectate din punct…

- Karl-Heinz Rummenigge, presedintele Consiliului de administratie al Bayern Mjnchen, a opinat intr-un interviu din El Pais ca din cauza pandemiei de coronavirus piata de transferuri va reveni la normal si va pune capat discutiilor de infiintare a unei Superligi europene, relateaza DPA. …

- Un italian de 101 ani a reusit sa invinga coronavirusul si a fost externat din spitalul din Rimini, scrie Il Giornale. Anuntul a fost facut de viceprimarul localitatii, Gloria Lisi. , potrivit Deschide.md.

- Pandemia de coronavirus a provocat deja mai mult de 15.000 de victime la nivel global si, conform TheGuardian.com, in America Latina urmeaza sa isi atinga apogeul in urmatoarele saptamani, mai multe guverne din zoni alegand sa adopte deja masuri drastice, ca inchiderea granitelor. Presedintele…

- In Olanda, oamenii socializeaza in parcuri sau pe marginea canalelor, s-au format cozi uriase in fata magazinelor care vand marijuana și doar strainii se autoizoleaza din cauza virusului. In Miami, plajele au fost pline inainte ca autoritatile sa le inchida, anunța MEDIAFAX.Desi 150 de oameni…