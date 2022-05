Împreună către Bikefest Motocicliștii din Mureș se aduna, de la mic la mare, vinerea aceasta sa porneasca impreuna spre cea de-a 24-a ediție Bikefest, desfașurata la Gilau, in județul Cluj. Bikefest a luat naștere in 1990 și anul acesta ajunge la cea de-a 24-a ediție. Festivalul ține 3 zile și 3 nopți, dupa cum spune o vorba veche din povești, din 27 pana in 29 mai. Evenimentul se desfașoara la Campingul El Dorado din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

