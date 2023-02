Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 10 ani a fost salvata de sub daramaturi in provincia Hatay din sudul Turciei, la 147 de ore de la cutremurul devastator care a lovit luni regiunea, potrivit municipalitații din Istanbul, citata de CNN.

- Vin marturii tulburatoare de la pompierii romani aflati in Turcia. Acestia fac eforturi supraomenesti sa caute si sa salveze victimele afectate de cutremur, dar dincolo de durerea de nedescris au parte si de momente emotionante.

- Mesaj emoționant transmis de fratele unui barbat salvat de sub ruine de catre echipa Romaniei in Turcia: „Aș dori sa-i mulțumesc in mod special acestui barbat cu casca roșie. A fost foarte rabdator cu mine”, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fratele unui barbat din Turcia, scos de sub daramaturi, a transmis un mesaj emoționant salvatorilor romani care l-au ajutat in cautarea sa printre ruine. Dispeceratul pentru Situații de Urgența (DSU) a publicat, sambata, 11 februarie, un mesaj primit din partea celor salvați de urmarile cutremurelor…

- Un bebeluș de doar 10 zile a fost salvat dintre daramaturi in Hatay, Turcia. Micuțul Yagiz și mama lui au așteptat peste 100 de ore sub ruine, pentru ca cineva sa ajunga la ei, sa-i salveze. Nu și-au pierdut speranța, așa ca ajutorul a venit la timp, scrie Observatornews.ro. Baiețelul era infașurat…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), spune ca echipele de salvatori din Romania care au plecat in Turcia vor ramane acolo pana cand se va decide ca nu mai este nevoie de ei. Șefu DSU a zis, joi, in Vama Albita ca temperaturile scazute din Turcia au impact in privinta…

- In dimineata zilei de ieri, in zona de interventie indicata de autoritatile turce, salvatorii romani au identificat o persoana constienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.Dupa mai multe ore de interventie, in site ul de actiune al salvatorilor romani, s a inregistrat o replica cu magnitudinea…

- Cutremurul din sudul Turciei a curmat mii de vieți. Chiar și pe cea a unei tinere mame, care a mai trait cat sa-și aduca pe lume copilul din pantece. Bebeșulul ei s-a nascut printre daramaturi și traiesc. Din pacate, mama sa s-a stins din viața dupa ce a adus pe lume o noua viața. S-a […] The post Cutremurul…