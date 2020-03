Stiri pe aceeasi tema

- Printre miile de victime din Spania, infectate cu coronavirus și care și-au pierdut viața, se numara și locotenent-colonelul Jesus Gayoso Rey, șeful Gruparii de Acțiune Rapida din Garda Civila. Acesta a decedat vineri, dupa ce a fost internat in stare grava timp de cateva zile si nu a putut supravietui…

- Campionatul de fotbal al Spaniei ramane suspendat pana la noi ordine, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat federatia si liga spaniole, anunța news.ro."Competitiile profesioniste de fotbal sunt suspendare pana cand autoritatile vor considera ca se pot relua fara a exista vreun risc…

- Begona Gomez (45 de ani), sotia prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, a informat agentia Reuters.Potrivit presei internationale care citeaza comunicatele oficiale, Begona Gomez si premierul spaniol Pedro Sanchez se simt bine si urmeaza masurile impuse…

- Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a anunțat ca țara intra de sambata in stare de alerta pentru o perioada de 15 zile. Decizia a fost luata din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca locuitorii Spaniei vor fi supuși unor masuri restrictive. The post Spania intra in stare de alerta pentru 15 zile din…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…