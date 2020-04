Stiri pe aceeasi tema

- Lucreaza in ture de 12 ore, poarta combinezon, pe deasupra costumului, poarta capelina, masca de protectie si trei randuri de manusi. Multe cadre didactice au renuntat la activitate, altele au fost confirmate cu coronavirus si nu mai pot veni la serviciu, iar cele care au ramas sunt nevoite sa lucreze…

- ”Picioarele nu vi le arat cum sunt ca mi-e rușine”, ne spune omul care ne-a trimis la Libertatea aceste fotografii.La Spitalul Județean de Urgența Suceava, asistentele, infirmierele sau medicii care fac garda lucreaza in ture de 12 ore, purtand un combinezon, o capelina, o masca și trei randuri de manuși…

- Primaria Slatina va oferi, pe toata perioada starii de urgența, cate cinci maști de protecție și cinci perechi de manuși saptamanal, fiecarei familii din oraș. „In vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 se aproba achiziționarea și furnizarea, pe intreaga perioada a starii de urgența, a unui…

- Dany Balint se imbraca doar in haine scumpe, asemenea superstarurilor hip-hop din America, și posteaza pe conturile lui de socializare doar piese de acest gen. Recent, fiul lui Nuțu a postat pe contul lui de socializare piesa lui Cash Flow, de care este, se pare, destul de mandru. Lumea interlopa…

- "Respect unui OM de omenie! Frumos gest, Gigi Becali va arata cum trebuie sa fim de uniți la greu! Empatie, unitate și fara egoism! Decretul cu starea de urgența este o aberație! Ce facem? Folosim armata la granițe și impușcam romanii care vor sa vina acasa? Nu sunt frații noștri? Unii stau…

- La intrarea in bisericile din eparhia noastra, astazi, credincioșii și-au dezinfectat bine incalțamintea cu soluție de cloramina și mainile cu spirt și Hygienium. Nu are legatura cu credința in vremuri ca cele pe care le traim azi, ci cu respectarea regulilor și cu prețuirea aproapelui. Dumnezeu sa…

- Rugaciune puternica de spus in ziua stintilor 40 de Mucenici O, voi, care va bucurati de cinstirea intregii Biserici, care ati dobandit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moastele voastre, fiti ocrotitorii nostri, ai celor ce va cinstim pomenirea.Rugati-va pentru noi, fericitilor…

- Pe 14 februarie, la Hoginești a fost mare sarbatoare. In aceasta zi este sarbatorita dragostea, doar ca intre cuplurile care au trait impreuna jumatate de secol. Deja al zecilea an consecutiv la Hoginești, autoritațile publice locale aduc un omagiu cuplurilor longevive din sat. In acest an a adunat,…