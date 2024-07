O poveste impresionanta Mihai Raducanoiu are 19 ani, face judo de la 7 și este student in anul intai la Universitatea de Educație Fizica și Sport și la cea de Asistența Sociala. Sportivul, multiplu medaliat la judo, nu rateaza nici o cursa a campionului olimpic David Popovici! La 19 ani, Mihai Raducanoiu este un sportiv special cu rezultate extraordinare in judo-ul adaptat! Mihai are Sindromul Down, dar asta nu il impiedica sa caștige medalii peste medalii la competițiile la care concureaza. „Am ajuns la judo prin intermediul unui antrenor. Cand am intrat prima data intr-o sala de judo m-am gandit…