Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ohaba, fara apa de zile intregi, in plina canicula. Primarul Adrian Mihalțan cere APA CTTA sa decolmateze izvoare mai vechi Comuna Ohaba, fara apa de zile intregi, in plina canicula. Mai mulți cititori Alba24 au transmis ca la robinetele oamenilor din zona nu a mai curs apa de vineri, 19 iunie. …

- In prima zi din minivacanta de Rusalii, tutistii au "asediat" sudul litoralului.In statiunile Costinesti si Vama Veche domneste un aer de vacanta. Plajele sunt impanzite de turistii ce au ales sa petreaca acest week end prelungit pe litoralul romanesc. Vremea tine cu iubitorii de mare si plaja, anuntandu…

- Scandalul a avut loc in Sectorul 6, dupa o discuție aprinsa. Unul dintre barbați a incercat sa evite scandalul de proporții, insa celalalt individ a alergat dupa el și a inceput sa il loveasca cu salbaticie. In rafuiala celor doi a fost implicata, din greșeala, și o femeie. Bataie cu sabii și macete,…

- O bataie in plina strada in care au fost implicati mai multi tineri a avut loc in Vama Veche, iar imaginile au aparut pe o retea de socializare. Politia a deschis o ancheta in acest caz pentru identificarea persoanelor care au luat parte la acest scandal, relateaza News.ro.Reprezentantii Inspectoratului…

- O bataie in care au fost implicati mai multi tineri a avut loc in Vama Veche, iar imaginile au aparut pe o retea de socializare. Politia a deschis o ancheta in acest caz pentru identificarea persoanelor care au luat parte la acest scandal.

- Șeful Comisiei de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA vine saptamana viitoare in Romania, intr-o perioada in care in sectorul energetic s-au intețit zvonurile privind eșecul proiectului SMR de la Doicești in parteneriat cu americanii.

- Operatorii din industria ospitalitatii se asteapta la un numar mare de turisti, avand in vedere numarul mare de rezervari. Mamaia si Vama Veche sunt, ca de obicei, polurile distractie pe litoralul romanesc. Mamaia conduce in topul vanzarilor, avand si cele mai multe unitati de cazare deschise, dupa…

- Donald Trump va deveni luni primul fost presedinte al Statelor Unite chemat sa raspunda in fata justitiei penale, intr-un proces care se va deschide la New York si care face mai imprevizibil duelul sau cu Joe Biden, actualul presedinte, la alegerile din noiembrie, transmite AFP.