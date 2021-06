Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a bifat cel de-al doilea transfer din aceasta vara. Astfel, finantatorul gruparii din Capitala, Gigi Becali, l-a convins pe Alexandru Cretu sa semneze un contract valabil 3 ani. Fotbalistul de 29 de ani, originar din Pascani, vine din postura de jucator liber de contract…

- Florin Motroc, actualul antrenor al formației East Riffa, din Bahrein, a fost invitat azi la GSP LIVE unde a vorbit despre fostul atacant de la FCSB, Lukasz Gikiewicz (33 de ani). Polonezul evolueaza in prezent la echipa lui Motroc, cel care i l-a recomandat pe aceasta lui Gigi Becali. ...

- Fundasul dreapta al nationalei de fotbal a Braziliei, Dani Alves (38 de ani), nu va putea juca pentru prima reprezentativa a tarii sale in urmatoarele doua meciuri de calificare pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar, a anuntat marti Confederatia braziliana de fotbal (CBF), scrie AFP. Jucatorul celor de…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a negociat transferul mijlocașului ofensiv Andrei Cordea (21), de la Academica Clinceni. FCSB ar putea rezolva astazi primele doua transferuri pentru sezonul urmator. Pe langa Alexandru Crețu, mutare anunțata in exclusivitate de GSP.ro, la FCSB ar putea…

- Lucian Goian (38 de ani), fost fundaș central, a analizat transferul lui Alexandru Crețu (29) la FCSB, anunțat in exclusivitate de GSP.ro. Gigi Becali a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor. Liber de contract dupa desparțirea de NK Maribor din Slovenia, Alexandru Crețu, mijlocaș defensiv la…

- Mijlocașul internațional Alexandru Crețu (29 de ani) va semna cu FCSB, unde o sa joace fundaș central. Gigi Becali mai cauta și un atacant ca sa completeze lotul pentru sezonul urmator. FCSB iși reconstruiește echipa pentru sezonul urmator, chiar daca deznodamantul acestuia nu este știut. Becali a anunțat…

- Jucatorul argentinian de tenis Franco Feitt a primit interdictie pe viata in acest sport dupa ce s-a dovedit implicarea sa in mai multe aranjamente de trucare a unor meciuri in perioada 2014-2018, a anuntat marti Agentia internationala de integritate in tenis (ITIA), scrie Reuters. Feitt,…

- Ștefan Radu, fundașul in varsta de 34 de ani, joaca azi cea de-a 402-a partida in tricoul lui Lazio Roma. „Un meci emoționant, istoric. L-am depașit pe Beppe Favalli”, a declarat Radu pentru Lazio Style Channel. Ștefan Radu nu va putea uita niciodata acest meci, cu Spezia. Azi, 3 aprilie 2021, fundașul…