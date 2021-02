Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta ''Mavromati'' Botosani, Livia Mihalache, care a dat in judecata Ministerul Sanatatii ca urmare a faptului ca, pe perioada starii de urgenta, a fost suspendata din functie, a pierdut procesul la Curtea de Apel din Suceava. Magistratii Sectiei…

- Procurorul de ședința de la DNA a solicitat Curții de Apel București condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare in dosarul finanțarii campaniei din 2009. Elena Udrea a reacționat pe Facebook și a spus ca pedeapsa este mult prea mare, precizand ca nimeni nu a luat niciun ban. “Cred ca daca o omoram…

- Elena Udrea a reacționat, azi, dupa ce procurorul de ședința de la DNA a cerut Curții de Apel Bucuresti condamnarea ei la 12 ani de inchisoare in dosarul finantarii campaniei din 2009, susținand ca pedeapsa ceruta este mult prea mare și ca „nimeni nu a luat niciun ban”. „Cred ca daca o omoram pe Kovesi,…

- Dupa ce nu a mai prins loc de senator și a declarat ca se apuca, pentru prima oara in viața, sa lucreze „la privat”, fostul senator PSD de Buzau din legislatura 2012-2016 Eugen Orlando Teodorovici a anunțat ca este angajat la Curtea de Conturi. Teodorovici a marturisit, pe Facebook, unde lucreaza dupa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a dat afara pe managerul Spitalului Filantropia, Dan Ștefan Simpalean. Edilul a declarat ca demiterea s-a facut in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al primarului. Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj in care anunța…

- Codrin Ștefanescu a anunțat intr-o postare pe Facebook ca Dragnea și-a recapatat dreptul la munca in inchisoare, in umra unei decizii a Curții de Apel București.Ștefanescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a spus ca avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a reușit sa-i redobandeasca dreptul…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a recapatat dreptul de munca in inchisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost facut de Codrin Ștefanescu pe Facebook. „Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, azi (c.n. joi), sa obtina la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a recapatat dreptul de munca in inchisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost facut de Codrin Ștefanescu pe Facebook. Blamat in Romania, sustinut din Ungaria - Presa maghiara, despre Coltescu: 'Je suis roman' „Avocatul…