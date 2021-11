Stiri pe aceeasi tema

- Cortegiul funerar cu trupul neinsuflețit al lui Petrica Mițu Stoian a ajuns la Craiova, la Ansamblul Maria Tanase. Oamenii au venit cu mic cu mare șa-și ia ramas bun de la unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara din Romania. Niculina Stoican, directorul Ansamblului Maria Tanase,…

- Zeci de oameni au venit inca de la primele ore sa aprinda o lumanare in amintirea indragitului artist.„A fost un om cu un suflet mare, un om bun. Aproape ca nu a fost spectacol la care sa nu merg, cat ma duceam de suparata, cand ma intorceam parca ma nașteam a doua oara”, spune o admiratoare a artistului.In…

- Doru Gusman, impresarul si prietenul lui Petrica Mitu Stoian, la familia caruia acesta locuia de multi ani, a marturisit ca artistul nu a stiut ca a avut COVID decat dupa ce a facut un CT (computer tomograf), iar medicii i-au spus ca trecuse prin boala si ca avea plamanii afectati.

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. In varsta de 61 de ani, acesta a murit la Secția ATI a Spitalului Județean din Reșița, dupa ce fusese internat la Clinica privata Nera pentru tratament post-Covid.

- Este din nou doliu in lumea muzicii romanesti. Cunoscutul interpret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a murit ieri la Spitalul Judetean din Resita. Artistul era internat la terapie intensiva, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in tratament post-Covid la o clinica privata din Caras Severin.…

- Petrica Mițu Stoian s-a stins din viața in urma cu o seara, in urma unui șoc septic. Artistul se vindecase in urma cu o luna de zile de Covid-19 și se afla sub tratament de recuperare. Din pacate, interpretul a sfarșit tragic la Spitalul de Urgența din Reșița. Familia se pregatește de inmormantare,…

- Petrica Mațu Stoian a murit la Spitalul Județean din Reșița! Artistul a ajuns cu ambulanța de la o clinica particulara, unde parcurgea o terapie hiperborala post-Covid, direct la ATI, unde a fost intubat. Artistu (61 ani), unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzica populara din ultimii 10 ani,…

- Familia rapsodului Petrica Moise este decimata de Covid-19. Artistul de muzica populara s-a stins, pe 2 octombrie, rapus la varsta de 74 de ani de Covid-19. La doar cateva zile, fiica cea mica a artistului, Lia Moise (in varsta de 51 de ani), a murit si ea, tot din cauza virusului nemilos.