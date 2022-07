Impozitul specific pentru HoReCa va fi eliminat de la 1 ianuarie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului. ‘Astazi am adoptat forma finala a ordonantei…

- Ministrul Finantelor a afirmat ca Romania este intr-un angajament de reforma accelerata, pe mai multe compenente, de realizare a consilidarii fiscale, de foarte mult timp amanate si care ne-a adus intr-o procedura de deficit excesiv in 2020. El a spus ca procesul de reforma este si din perspectiva…

- „Cresterea taxelor si a impozitelor – cand inflatia este la un nivel atat de ridicat, iar cresterea economica incetineste – este o masura profund gresita. Efectele imediate vor fi cresterea si mai accentuata a preturilor si amanarea sau renuntarea la unele investitii, poate chiar restrangerea activitatii.…

- La discuția inițiala am spus ca masura privind moratoriul ratelor bancare a ramas in analiza. In ultima ședința de coaliție s-a decis sa aplicam aceasta masura privind moratoriul . Nu este o masura pentru toata lumea, ci doar pentru cei cu dificultați la plata ratelor. La finalul amanarii acestor rate…